Трамп продолжит санкционную борьбу против режима Ким Чен Ына, заявили в США

ЭР-РИЯД (Саудовская Аравия), 25 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжит санкционную борьбу против режима Ким Чен Ына в Северной Корее, а также против тех, кто помогает Пхеньяну, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
"В сентябре президент Трамп разрешил казначейскому департаменту ввести новый ряд санкций в отношении тех, кто поддерживает режим Кима. Теперь у нас есть возможность приостановить корреспондентские счета и заморозить активы любого иностранного финансового учреждения, которое совершает значительные сделки с Северной Кореей, или как-то с этим связано", — сказал Мнучин.