Порошенко намерен встретиться со спецпредставителем США по Украине

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко встретиться со спецпредставителем США Куртом Волкером в ходе его визита на Украину, заявила в среду вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

Украинское агентство LIGA.net со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Украины ранее передавало, что Волкер приедет на Украину 27 октября.

"Во время встречи президента со специальным представителем США по вопросам Украины господином Волкером вопрос освобождения заложников… будет одним из приоритетных", — заявила Геращенко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

При этом она не уточнила, когда состоится такая встреча.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.