Катар может купить у России "белого слона" в виде С-400, считают эксперты

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Закупки Катаром российских вооружений в перспективе будут носить характер политического жеста, для укрепления отношений с Москвой Доха может купить в качестве "белого слона" зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400, заявили опрошенные в среду РИА Новости военные эксперты.
Визит проходит на фоне резкого обострения отношений Катара с остальными странами Персидского залива. В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с этой страной, обвинив ее в поддержке терроризма, и прекратили с ней всякое сообщение.
Зачем Катару С-400
По словам военного эксперта Виктора Мураховского, из-за незначительных размеров армии Катара любые закупки вооружений у России будут носить не столько практический, сколько политический характер: для улучшения отношений с РФ это богатое государство вполне может позволить себе роскошь приобрести ЗРС большой дальности С-400.
Протестов не будет
"Я думаю, поскольку пока речь о каких-либо конкретных оружейных поставках Дохе не идёт, это не спровоцирует возмущение соседей по Персидскому заливу. И потом – то, что сейчас подается как смертельная обида, на самом деле, не является неразрешимой проблемой", — отметил собеседник агентства.
Тонкая игра
"ВТС с такими странами, как Катар, — это вопрос долговременной игры. Например, мы поставляли оружие и другим странам, которые раньше не отличались слишком большой лояльностью к Москве – тому же Пакистану, одно время поддерживавшему моджахедов. Политика стран меняется, ничего вечного в ней не бывает", — объяснил эксперт.
Стать "членом клуба"
"Доха может быть заинтересована в закупке ЗРС большой дальности С-400 – обладание ими это уже некий знак принадлежности к клубу избранных в военном отношении стран и является чрезвычайно престижным и важным с точки зрения обеспечения вопросов нацбезопасности", — сказал он.
Кроме того, Коротченко считает возможным, что Доха также может проявлять интерес к зенитным ракетно-пушечным комплексам "Панцирь-С1" и легкой бронетехнике, противотанковым комплексам, военно-транспортным вертолетам, а также стрелковому и гранатометному оружию.
Экспорт "Триумфа"
На сегодняшний день контракты на поставку ЗРС С-400 "Триумф" подписаны с Китаем (находится на стадии исполнения) и Турцией. При этом, как заявляли в руководстве Анкары, турецкая сторона рассчитывает получить данные комплексы до 2019 года, также проявляя интерес к локализации их производства.
Серьезных успехов удалось добиться и в продвижении С-400 другому традиционному партнеру США на Ближнем Востоке — Саудовской Аравии. Как ранее заявила РИА Новости официальный представитель ФСВТС РФ Мария Воробьева, соответсвующие договоренности с Эр-Риядом уже достигнуты. Кроме того, желание приобрести "Триумфы" изъявлял Бахрейн.
Зенитная ракетная система дальнего действия C-400 "Триумф" способна вести борьбу с современными средствами воздушного нападения на дальности около 400 километров. ЗРС предназначена для поражения аэродинамических воздушных целей — самолетов тактической и стратегической авиации, постановщиков помех, крылатых ракет, в том числе выполненных с применением технологии "Стелс", а также баллистических ракет с дальностью пуска до 3500 километров, гиперзвуковых целей и других современных и перспективных средств воздушного нападения.