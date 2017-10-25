Катар может купить у России "белого слона" в виде С-400, считают эксперты

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Закупки Катаром российских вооружений в перспективе будут носить характер политического жеста, для укрепления отношений с Москвой Доха может купить в качестве "белого слона" зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400, заявили опрошенные в среду РИА Новости военные эксперты.

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с первым в истории официальным визитом в Катар, в ходе которого подписал соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС).

Визит проходит на фоне резкого обострения отношений Катара с остальными странами Персидского залива. В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с этой страной, обвинив ее в поддержке терроризма, и прекратили с ней всякое сообщение.

Зачем Катару С-400

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, из-за незначительных размеров армии Катара любые закупки вооружений у России будут носить не столько практический, сколько политический характер: для улучшения отношений с РФ это богатое государство вполне может позволить себе роскошь приобрести ЗРС большой дальности С-400.

Протестов не будет

"Сама армия Катара по размерам чисто символическая, но благодаря своему богатству это государство может купить себе некоего "белого слона" — к примеру, возьмут дивизион С-400 за 500 миллионов долларов, и будет он прикрывать столицу Саудовской Аравии, когда ссора монархий залива закончится (идея соединить ПВО неоднократно обсуждалась странами региона)", — сказал Мураховский.

Эксперт подчеркнул, что подписание такого документа между Москвой и Дохой не подразумевает конкретных контрактов в обозримом будущем и не вызовет протестов у соседей по региону, с которыми в последнее время России удалось подписать ряд знаковых контрактов.

"Я думаю, поскольку пока речь о каких-либо конкретных оружейных поставках Дохе не идёт, это не спровоцирует возмущение соседей по Персидскому заливу. И потом – то, что сейчас подается как смертельная обида, на самом деле, не является неразрешимой проблемой", — отметил собеседник агентства.

Тонкая игра

Говоря о неоднозначности сотрудничества по линии ВТС с Катаром, неоднократно обвинявшемся в спонсировании террористических группировок, Мураховский отметил, что ни одно из государств мира на протяжении своего существования не придерживалось неизменного внешнеполитического курса и у Москвы уже имеется опыт выстраивания ВТС со странами, некогда являвшимися её оппонентами.

"ВТС с такими странами, как Катар, — это вопрос долговременной игры. Например, мы поставляли оружие и другим странам, которые раньше не отличались слишком большой лояльностью к Москве – тому же Пакистану, одно время поддерживавшему моджахедов. Политика стран меняется, ничего вечного в ней не бывает", — объяснил эксперт.

Стать "членом клуба"

Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко также выразил мнение, что Катар может быть заинтересован в приобретении С-400, закупка которой в последнее время стала вопросом престижа и обеспечения безопасности для целого ряда государств, имеющих внешнеполитические и военные амбиции.

"Доха может быть заинтересована в закупке ЗРС большой дальности С-400 – обладание ими это уже некий знак принадлежности к клубу избранных в военном отношении стран и является чрезвычайно престижным и важным с точки зрения обеспечения вопросов нацбезопасности", — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что диалог в сфере ВТС с Катаром стал возможен благодаря росту влияния Москвы на политические процессы, происходящие в регионе Ближнего Востока и Персидского Залива, а также успеха операции ВС РФ в Сирии. Эксперт отметил, что запросы катарской стороны на приобретение российской военной техники не встретят препятствий и это богатое государство в состоянии купить комплексы вооружений любого уровня.

Кроме того, Коротченко считает возможным, что Доха также может проявлять интерес к зенитным ракетно-пушечным комплексам "Панцирь-С1" и легкой бронетехнике, противотанковым комплексам, военно-транспортным вертолетам, а также стрелковому и гранатометному оружию.

Экспорт "Триумфа"

На сегодняшний день контракты на поставку ЗРС С-400 "Триумф" подписаны с Китаем (находится на стадии исполнения) и Турцией. При этом, как заявляли в руководстве Анкары, турецкая сторона рассчитывает получить данные комплексы до 2019 года, также проявляя интерес к локализации их производства.

Кроме того, меморандум о намерениях закупить С-400 подписан РФ и Индией в 2016 году в ходе двухстороннего саммита в Гоа. Как ожидается, юридически обязывающее соглашение будет заключено до конца этого года.

Серьезных успехов удалось добиться и в продвижении С-400 другому традиционному партнеру США на Ближнем Востоке — Саудовской Аравии. Как ранее заявила РИА Новости официальный представитель ФСВТС РФ Мария Воробьева, соответсвующие договоренности с Эр-Риядом уже достигнуты. Кроме того, желание приобрести "Триумфы" изъявлял Бахрейн.

Эти пять государств — не единственные возможные покупатели "четырехсоток": по словам помощника президента РФ по ВТС Владимира Кожина, за этим комплексом ПВО выстроилась "очередь" общей сложностью из 10 стран.

Зенитная ракетная система дальнего действия C-400 "Триумф" способна вести борьбу с современными средствами воздушного нападения на дальности около 400 километров. ЗРС предназначена для поражения аэродинамических воздушных целей — самолетов тактической и стратегической авиации, постановщиков помех, крылатых ракет, в том числе выполненных с применением технологии "Стелс", а также баллистических ракет с дальностью пуска до 3500 километров, гиперзвуковых целей и других современных и перспективных средств воздушного нападения.