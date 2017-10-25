Эрдоган пообещал оказать поддержку Ираку в борьбе с ИГ* и РПК

АНКАРА, 25 окт — РИА Новости. Анкара готова поддержать Багдад в борьбе с ИГ*и запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с премьером Ирака Хайдером аль-Абади, находящимся с визитом в Турции.

"ИГ* дошла почти до Багдада, уничтожая все на своем пути. Иракское правительство предприняло решительные шаги, и почти полностью, кроме 10-15% территории, освободило страну от террористов. Верю, что ИГ будет полностью зачищена. Такую же угрозу для Ирака представляет РПК, которая базируется в Кандиле и Синджаре. Мы всегда рядом с Ираком в борьбе с терроризмом. Хотим, чтобы все разрушенные районы были восстановлены, окажем любую помощь для того, чтобы в страну пришли мир и покой", — сказал Эрдоган.

*Террористическая организация, запрещенная в России.