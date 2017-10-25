Матвиенко о попытках усадить КНДР за стол переговоров

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия продолжает попытки усадить КНДР за стол переговоров и убедить Пхеньян присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия на всех уровнях, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россия продолжает работу с КНДР по каналам лидеров государств, их помощников, МИД (для урегулирования корейского вопроса). Совет Федерации также продолжает свои усилия", — сказала она.

По словам Матвиенко, эти усилия, в том числе, направлены на организацию межпарламентского диалога КНДР и Южной Кореи.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы. Третьего сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.