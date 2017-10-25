В Сомали произошла перестрелка миротворцев с боевиками, есть погибшие

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Не менее десяти человек погибли и 16 получили ранения в ходе перестрелки между военными из миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM) и боевиками радикальной группировки "Аш-Шабаб", передает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в среду утром рядом с городом Афгойе в 30 км южнее сомалийской столицы Могадишо.

Представитель службы безопасности сообщил, что автоконвой AMISOM подорвался на фугасе, а затем был обстрелян боевиками. Жертвами завязавшейся перестрелки стали, в основном, мирные жители — пассажиры рейсового автобуса, остановившегося рядом с местом происшествия.

Представитель миссии заявил, что в столкновении погиб один военнослужащий AMISOM.