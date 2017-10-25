НАТО в Эстонии – дорогая иллюзия безопасности, считает эстонский политик

ТАЛЛИН, 25 окт – РИА Новости. Против присутствия в Эстонии военных НАТО выступают не только русские общественно-политические активисты республики, но и эстонские политики патриотической направленности, в частности, лидер объединения "Умная и здоровая/целая Эстония" Мария Кальюсте. Свое видение проблемы она изложила на сайте Sputnik Эстония.

По мнению Кальюсте, весьма ограниченные ресурсы Эстонии тратятся на финансирование Сил обороны, несмотря на то, что население страны продолжает сокращаться. Деньги расходуются в ущерб развитию экономики и повышению уровня жизни граждан.

"Присутствие в НАТО дает нам только иллюзию безопасности, которая обходится нам очень дорого. Поддержание этой иллюзии губительно для нашего народа, так как у нас отсутствуют экономические возможности финансово вкладываться в бюджет НАТО", — уверена политик.

"Нам твердят, что присутствие сил НАТО обеспечивает нам защиту, однако в действительности это не так. Президент США Дональд Трамп во время своего последнего визита в Европу отказался утверждать действие пресловутой пятой статьи устава НАТО о немедленной взаимопомощи стран НАТО в случае вооруженной агрессии против одной из них", — заявила Кальюсте.

Она напомнила, что в начале июня газета Washington Post опубликовала статью, в которой редактор Чарльз Краутхаммер спрашивал своих читателей, кто из них верит, что США на самом деле пойдут из-за Эстонии воевать против России. Кальюсте предположила, что нынешняя политическая элита использует эстонцев для того, чтобы упрочить свои позиции, создавая мнимую картинку защиты.

Политик привела в пример Финляндию, которой удалось выработать собственный подход к защите суверенитета, не вступая в военно-политические блоки. По ее словам, финны, ради сохранения независимости и экономической выгоды, сотрудничали с СССР и придерживались нейтралитета в противостоянии Востока и Запада.

Мария Кальюсте родилась в 1973 году в Таллинне. Замужем, имеет четырех детей. Психолог по образованию, магистр в области социальных наук. Постоянно проживает на острове Сааремаа в Эстонии.

В 2016 году Ассоциацией малых торговцев Эстонии Кальюсте была признана лучшей женщиной-предпринимателем страны.

В марте 2017 года вопреки решению партийного суда чести ее исключили из Эстонской консервативно-народной партии (EKRE) за несогласие с линией руководства. Она возглавила избирательный список "Наш Таллинн" на прошедших в октябре муниципальных выборах. Сейчас Кальюсте является лидером объединения "Умная и здоровая/целая Эстония" (Tark ja Terve Eesti).

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