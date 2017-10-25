НАТО в Эстонии – дорогая иллюзия безопасности, считает эстонский политик

ТАЛЛИН, 25 окт – РИА Новости. Против присутствия в Эстонии военных НАТО выступают не только русские общественно-политические активисты республики, но и эстонские политики патриотической направленности, в частности, лидер объединения "Умная и здоровая/целая Эстония" Мария Кальюсте. Свое видение проблемы она изложила на сайте Sputnik Эстония.
"Присутствие в НАТО дает нам только иллюзию безопасности, которая обходится нам очень дорого. Поддержание этой иллюзии губительно для нашего народа, так как у нас отсутствуют экономические возможности финансово вкладываться в бюджет НАТО", — уверена политик.
"Нам твердят, что присутствие сил НАТО обеспечивает нам защиту, однако в действительности это не так. Президент США Дональд Трамп во время своего последнего визита в Европу отказался утверждать действие пресловутой пятой статьи устава НАТО о немедленной взаимопомощи стран НАТО в случае вооруженной агрессии против одной из них", — заявила Кальюсте.
Она напомнила, что в начале июня газета Washington Post опубликовала статью, в которой редактор Чарльз Краутхаммер спрашивал своих читателей, кто из них верит, что США на самом деле пойдут из-за Эстонии воевать против России. Кальюсте предположила, что нынешняя политическая элита использует эстонцев для того, чтобы упрочить свои позиции, создавая мнимую картинку защиты.
Мария Кальюсте родилась в 1973 году в Таллинне. Замужем, имеет четырех детей. Психолог по образованию, магистр в области социальных наук. Постоянно проживает на острове Сааремаа в Эстонии.
В 2016 году Ассоциацией малых торговцев Эстонии Кальюсте была признана лучшей женщиной-предпринимателем страны.
В марте 2017 года вопреки решению партийного суда чести ее исключили из Эстонской консервативно-народной партии (EKRE) за несогласие с линией руководства. Она возглавила избирательный список "Наш Таллинн" на прошедших в октябре муниципальных выборах. Сейчас Кальюсте является лидером объединения "Умная и здоровая/целая Эстония" (Tark ja Terve Eesti).