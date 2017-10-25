В Испании задержали десятки человек в рамках борьбы с "китайской мафией"

МАДРИД, 25 окт — РИА Новости. Десятки выходцев из Китая задержаны в среду в Испании в рамках широкомасштабной операции по борьбе с отмыванием денег.

Задержания и обыски проходят в Мадриде, Севилье и Барселоне, сообщает агентство Europa Press.

Только в промышленной зоне Кобо Кальеха в муниципалитете Фуэнлабрада (провинция Мадрид) были задержаны 60 человек. Их подозревают в принадлежности к преступной группировке, которая нелегально поставляла в Испанию товары из Азии, не платя налоги и переправляя заработанные деньги в Китай.