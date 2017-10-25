Премьер Ирака заявил о близкой победе над ИГ*

АНКАРА, 25 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Премьер-министр Ирака Хайдер Абади заявил о приближении полной победы над террористической группировкой "Исламское государство"*.

Абади находится в Турции с рабочим визитом.

"Мы счастливы, что наши силы безопасности смогли переломить ситуацию с ИГ* и добиться успеха в достижении победы над группировкой. Сейчас наши силы безопасности не такие, как при Саддаме (Хусейне), когда они угнетали население. Сейчас, в соответствии с нашими указаниями, они ни в коем случае не используют оружие против своих граждан, проявляют чувствительность и борются только с террористами", — сказал Абади на совместной пресс-конференции с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Он добавил, что на Ираке лежит большая ответственность по обеспечению безопасности во всём регионе.

"Сейчас пришло время избавиться от наших бед. Часть нашей политики – борьба с терроризмом, и мы должны быть в солидарности для успеха в этой борьбе", — сказал он.

По мнению иракского премьера, террористы ИГ* "нанесли большой ущерб имиджу ислама, и чтобы снова поднять его престиж на прежнюю высоту, мы должны много работать".

*Террористическая организация, запрещенная в России.