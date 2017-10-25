В Донецке отмечают День флага ДНР

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Около 10 тысяч человек собрались в среду на центральной площади Донецка в честь празднования Дня флага в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщил РИА Новости представитель МВД ДНР.

"Сегодня на мероприятии на площади Ленина присутствуют около 10 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Такие же данные приводят организаторы мероприятия — общественное движение "Донецкая республика".

На площади Ленина в центре Донецка установлена сцена, на которой выступят представители руководства ДНР, после чего гостей праздника будут развлекать местные коллективы самодеятельности. Кульминацией праздника станет торжественное поднятие флага ДНР.