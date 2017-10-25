На вершине вулкана на Тенерифе обнаружили мумию пропавшего спортсмена

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Тело испанского триатлониста, пропавшего без вести почти четыре года назад, обнаружено на вершине вулкана в национальном парке на острове Тенерифе, пишет газета Pais.
На прошлой неделе местный охотник сообщил властям, что заметил тело мужчины в труднодоступном месте на высоте почти 3 тысяч метров – рядом с вершиной вулкана Тейде (3718 метров).
Горным спасателям и бойцам гражданской гвардии удалось обнаружить тело и доставить его судмедэкспертам, которые подтвердили, что останки принадлежат Виктору Тени.
Благодаря низкой температуре тело спортсмена практически не пострадало, сохранившись в мумифицированном виде. Причины смерти мужчины пока не выяснены.