Президент Турции встретился с премьером Ирака

АНКАРА, 25 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган принял в президентском дворце в Анкаре премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, говорится в сообщении на сайте турецкого лидера в среду.

Встреча продолжалась около 30 минут в закрытом для прессы режиме, никаких заявлений участники переговоров не сделали.

По завершении двусторонней встречи начались переговоры в расширенном составе. Как сообщает агентство Anadolu, в переговорах с турецкой стороны принимают участие глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр развития Лютфи Эльван, министр лесного хозяйства и водных ресурсов Вейсел Эроглу, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источники в турецком руководстве сообщили, что аль-Абади обсудит на переговорах в Анкаре прошедший в Иракском Курдистане референдум о независимости и совместные шаги в связи с этим. В ходе его встречи с премьером Турции Бинали Йылдырмом также будут обсуждаться шаги по развитию сотрудничества между Турцией и Ираком в целях содействия миру, стабильности и безопасности в регионе.

Референдум о независимости Иракского Курдистана прошел без одобрения Багдада 25 сентября, на нем за отделение от Ирака проголосовали около 93% курдов.

Проведение референдума привело к обострению спора центра и автономии о принадлежности ряда территорий, в частности нефтеносной провинции Киркук, которая не входит по конституции в автономию, но фактически последние годы контролировалась курдами.