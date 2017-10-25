Матвиенко прокомментировала принуждение к взносам в ПАСЕ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия не должна возобновлять в полном объеме финансирование деятельности Совета Европы, пока права российской делегации не будут восстановлены в рамках ПАСЕ, заявила журналистам в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"До тех пор пока права российской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены, ни о каком финансировании речи быть не может", — сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что Россия не может осуществлять взносы за счет своих налогоплательщиков в условиях той дискриминации, которая существует в Парламентской ассамблее. "Когда Россия будет участвовать в работе ПАСЕ, взносы можно будет возобновить в полном объеме", — подчеркнула она.

Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. В конце июня этого года российская сторона заявила о том, что она намерена приостановить часть своих выплат в бюджет Совета за 2017 год до тех пор, пока полномочия национальной делегации не будут восстановлены в полном объеме.