В войне между Эрбилем и Багдадом победителей не будет, заявили в Курдистане

КАИР, 25 окт — РИА Новости, Рафаэль Даминов. В столкновениях между Эрбилем и Багдадом не заинтересована ни одна из сторон конфликта, выигравших в этой войне, не будет, заявил РИА Новости советник президента Иракского Курдистана по СМИ Кифах Синджари.

В среду региональное правительство Иракского Курдистана предложило правительству Ирака прекратить огонь и начать диалог, при этом со своей стороны власти автономии выразили готовность заморозить результаты референдума о независимости. Как отмечается в заявлении, атаки и конфронтация между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга, начавшиеся 16 октября, нанесли ущерб обеим сторонам и могут привести к непрерывному кровопролитию.

Иракское правительство пока не дало ответа на инициативу курдского автономного региона.

"Не думаю, что здесь (в военном конфликте между Багдадом и Эрбилем — ред.) кто-то может стать победителем. Есть опасение, что эти бои могут привести к непоправимым для двух стран последствиям. Вне зависимости от того, кто выиграет эту войну, он будет проигравшей стороной. Думаю, что у нас сейчас есть золотая возможность для возврата к серьезным переговорам между Багдадом и Эрбилем для разрешения оставшихся сложностей", — заявил Синджари.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

Не встретив сопротивления со стороны сил пешмерга, иракские военные восстановили контроль над городом Киркук, находившегося в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии. Позже армия страны и шиитские ополченцы также без боя заняли город Синджар и плотину близ города Мосул.

Первые боестолкновения между курдскими и иракскими силовиками с применением тяжелой военной техники произошли в минувшую пятницу, когда федеральные силы попытались продвинуться к району Алтынкёпрю, расположенному к северу от города Киркук на границе с курдской автономией.

Во вторник бои между курдскими вооруженными формированиями и частями иракского ополчения вспыхнули на иракско-сирийской границе. Позже аль-Хашд аш-Шааби (шиитское ополчение) предприняло наступление в районе городка Махмур. По сведениям курдского телеканала Rudaw, пешмерга отбила оба наступления.