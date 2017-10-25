В Белоруссии направили в суд дело против авторов агентства Regnum

МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Уголовное дело против авторов агентства Regnum, передано в суд в Белоруссии, сообщил в среду председатель Следственного комитета Иван Носкевич.
"Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, 17 октября прокурор направил уголовное дело для рассмотрения в минский городской суд", — сказал Носкевич журналистам.
Ранее редакция ИА Regnum заявила, что "категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными", "подтверждает свое неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии". При этом в редакции Regnum считают задержанных "политическими заключенными".