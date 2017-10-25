В Белоруссии направили в суд дело против авторов агентства Regnum

МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Уголовное дело против авторов агентства Regnum, передано в суд в Белоруссии, сообщил в среду председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Скандал вокруг российского информационного агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии правоохранители Белоруссии задержали трех авторов Regnum, которым было предъявлено обвинение по статье "разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни".

"Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, 17 октября прокурор направил уголовное дело для рассмотрения в минский городской суд", — сказал Носкевич журналистам.

Он уточнил, что в этом уголовное деле три фигуранта. "В отношения (редактора Regnum) Юрия Баранчика дело выделено в отдельное производство, российская сторона нам его не выдала, будем ожидать", — сказал Носкевич.

Ранее редакция ИА Regnum заявила, что "категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными", "подтверждает свое неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии". При этом в редакции Regnum считают задержанных "политическими заключенными".