Закон о реинтеграции не направлен на урегулирование, заявил Медведчук

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Законопроект о реинтеграции Донбасса не направлен на мирное урегулирование конфликта в регионе, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук.

Парламент Украины 6 октября утвердил в первом чтении предложенный президентом Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса. Ожидается, что депутаты в начале ноября рассмотрят этот законопроект во втором чтении.

Медведчук считает, что данный законопроект крайне опасен для Украины.

"Достаточно более глубоко, чем это делают наши политики, изучить текст законопроекта, чтобы понять: намерения власти урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем остались в прошлом. На 15 страницах законопроекта только один раз (причем исключительно формально) упоминается о том, что ВР остается приверженной политике мирного урегулирования на основе международного права и Устава ООН. Что касается планов реинтеграции Донбасса, то есть возвращения Донбасса в Украину и Украины на Донбасс (а именно это предполагали минские соглашения и именно такой смысл изначально вкладывался в понятие "реинтеграция"), то об этом речь больше не идет", — написал Медведчук в своей статье, которая опубликована на сайте "Украинского выбора".

Кроме того, он считает декларативными нормы закона о защите прав граждан неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

"Положения законопроекта о "защите прав и свобод граждан Украины, которые проживают на этих территориях", сугубо декларативны. В последние годы все действия власти – от прекращения социальных выплат жителям неподконтрольных территорий, осуществления транспортной, энергетической блокады до принятия закона "Об образовании" с его откровенно дискриминационной, нарушающей права русскоязычных граждан "языковой статьей" – свидетельствуют о том, что Киев намерен вести борьбу не за граждан, а исключительно за территории. А это возможно только в случае силового сценария решения конфликта", — добавил Медведчук.

Принятый в первом чтении законопроект, в частности, дает президенту право использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВСУ и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако на Украине хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической".

Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.