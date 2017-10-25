В Лондоне задержали подростка по подозрению в экстремизме

ЛОНДОН, 25 окт – РИА Новости. Детективы полиции Лондона расследуют дело 17-летнего молодого человека, в среду утром его арестовали по подозрению в распространении экстремистских материалов, сообщает пресс-служба полиции.

"Офицеры арестовали подростка по подозрению в распространении материалов террористической направленности примерно в 07.20 (9.20 мск)", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости. Молодой человек в настоящее время находится в камере предварительного заключения в полицейском участке на юге Лондона.

Отмечается, что в среду 11 октября был арестован 43-летний мужчина, сегодняшний арест и арест 11 октября связаны между собой. Других подробностей полиция не сообщает.