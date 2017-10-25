Индия не планирует закрывать посольство в Пхеньяне

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт — РИА Новости, Инсаф Басиров. Индия не планирует закрывать свое посольство в Пхеньяне или снижать торговлю с КНДР в рамках принимаемых международным сообществом мер давления на Пхеньян, заявила министр иностранных дел Индии Сушма.

Она отметила, что вопрос торговли с КНДР и работы дипмиссии в Пхеньяне обсуждался с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который находится в Индии с визитом.

"Торговля между нами и КНДР значительно снизилась. На самом деле я очень уверенно могу заявить, что она на минимальном уровне", — заявила она на пресс-конференции по итогам переговоров в Нью-Дели.

"Что касается посольства, размер посольства Индии в КНДР очень маленький, но факт остается фактом — там есть посольство. Я сказала Тиллерсону, что некоторые из ваших дружественных стран должны оставаться там, потому что у нас должны иметься какие-то каналы коммуникации с КНДР", — добавила она.

По ее словам, Тиллерсон с пониманием отнесся к точке зрения Индии в обоих вопросах.