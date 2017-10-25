В Днепропетровской области двух подполковников полиции задержали за взятку

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой задержали двух подполковников полиции в Днепропетровской области, подозреваемых в получении взятки в размере более 20 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба СБУ.

"Полицейские требовали 540 тысяч гривен (около 20,2 тысячи долларов) от местного бизнесмена за содействие в снятии ареста с целостного имущественного комплекса. Оперативники спецслужбы "взяли" в центре Днепра (бывший Днепропетровск — ред.) посредника при получении всей суммы взятки. Подполковников полиции сотрудники СБУ задержали на рабочих местах", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанным меры пресечения, продолжаются следственные действия.