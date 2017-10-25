В Стамбуле начался суд над активистами Amnesty International

АНКАРА, 25 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Суд над 11 активистами правозащитной организации Amnesty International начался в Стамбуле, сообщает агентство DHA в среду.

Правозащитников обвиняют в членстве в террористической организации. Всего обвинения предъявлены 11 активистам Amnesty International, восемь их которых находятся под арестом. Прокуратура Турции требует для них от 5 до 15 лет тюремного заключения.

Одиннадцать правозащитников, в числе которых директор Amnesty International в Турции Идиль Эсер, были задержаны 6 июля в районе Стамбула во время правозащитной конференции в одном из отелей на острове Бююкада. Amnesty International потребовала освободить их, но президент Турции Тайип Эрдоган обвинил правозащитную организацию в подготовке новой попытки переворота в стране, сославшись на данные разведки. Эсер и семеро ее коллег, в числе которых гражданин Германии Петер Штойдтнер, были арестованы.