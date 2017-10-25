Террористы на Ближнем Востоке и в Азии готовы к атакам, заявили в ШОС

Церемония подъёма флагов Индии и Пакистана перед штаб-квартирой ШОС в Пекине. Архивное фото

Церемония подъёма флагов Индии и Пакистана перед штаб-квартирой ШОС в Пекине. Архивное фото

ТАШКЕНТ, 25 окт – РИА Новости. Террористические группировки на Ближнем Востоке и в Афганистане, несмотря на понесенные значительные потери, сохраняют боеспособность, заявил в среду заместитель директора исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Ахат Мукашев.

В среду в Ташкенте открылось 12-е совещание председателей Верховных судов государств-членов ШОС.

Как сообщил Мукашев на совещании, в РАТС ШОС разделяют оценки международных экспертов о том, что главная угроза для современного мира и международной безопасности по-прежнему исходит от террористических организаций, действующих на Ближнем Востоке и в Афганистане.

"Несмотря на понесенные ими значительные потери, они сохраняют свою боеспособность и готовы организовать скоординированные террористические атаки — как внутри, так и за пределами вышеназванных регионов", — сказал замдиректора РАТС.

"Серьезным вызовом для безопасности стран-членов ШОС является тенденция роста численности различных террористических структур в Афганистане, особенно в северных его районах", — считает Мукашев.

По его мнению, в этих условиях углубление сотрудничества компетентных органов ШОС по совместному противодействию имеющимся и новым вызовам и угрозам со стороны международных террористических организаций является стержнем деятельности РАТС ШОС.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.