Террористы на Ближнем Востоке и в Азии готовы к атакам, заявили в ШОС

ТАШКЕНТ, 25 окт – РИА Новости. Террористические группировки на Ближнем Востоке и в Афганистане, несмотря на понесенные значительные потери, сохраняют боеспособность, заявил в среду заместитель директора исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Ахат Мукашев.
Как сообщил Мукашев на совещании, в РАТС ШОС разделяют оценки международных экспертов о том, что главная угроза для современного мира и международной безопасности по-прежнему исходит от террористических организаций, действующих на Ближнем Востоке и в Афганистане.
"Несмотря на понесенные ими значительные потери, они сохраняют свою боеспособность и готовы организовать скоординированные террористические атаки — как внутри, так и за пределами вышеназванных регионов", — сказал замдиректора РАТС.
По его мнению, в этих условиях углубление сотрудничества компетентных органов ШОС по совместному противодействию имеющимся и новым вызовам и угрозам со стороны международных террористических организаций является стержнем деятельности РАТС ШОС.