США и Индия призывают Пакистан принять срочные меры против террористов

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт — РИА Новости, Инсаф Басиров. США и Индия считают, что террористические группировки по-прежнему находят "прибежище" в Пакистане и призывали власти этой страны принять "безотлагательные" меры против них, заявила министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж.

"Мы обсудили пути эффективной реализации новой стратегии президента (США Дональда) Трампа в Южной Азии и Афганистане, чтобы она достигла желаемых целей. Мы разделяем обеспокоенность недавней эскалацией террористической активности в Афганистане. Эти атаки показывают, что "прибежища" и системы поддержки остаются доступными террористам", — заявила она на пресс-конференции по итогам переговоров в Нью-Дели.

"Мы согласились работать тесно, чтобы гарантировать, что ни одна страна не даст прибежищ террористам, и чтобы страны, которые это делают, понесли ответственность. Мы согласились, что Пакистан должен принять безотлагательные меры, чтобы нейтрализовать "прибежища" террористических группировок", — сказала она, добавив, что причастные к терактам в Мумбаи и Патханкоте (2008 и 2016 года, соответственно) должны быть наказаны.