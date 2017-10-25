В Берлине задержали предполагаемого исламиста

БЕРЛИН, 25 окт – РИА Новости. Полиция Берлина задержала предполагаемого исламиста, в ходе операции было конфисковано оружие и боеприпасы, говорится в совместном заявлении полиции и прокуратуры Берлина.

"Прошедшей ночью были проведены обыски в четырех местах в округах Райниккендорф и Шарлоттенбург-Вильмерсдорф. При этом было конфисковано оружие, детали оружия и боеприпасы в большом количестве", — говорится в заявлении.

Обыски проходили в рамках расследования полиции и прокуратуры в отношении 40-летнего немецкого гражданина, подозреваемого, в том числе, в принадлежности к исламистской среде. Подозреваемый был задержан.

В заявлении отмечается, что сведений о том, что задержанный планировал теракт, у правоохранителей нет. Расследование продолжается.