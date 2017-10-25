Участник смертельного ДТП в Харькове: Lexus вылетел "из ниоткуда"

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Второй участник ДТП в Харькове с пятью погибшими, водитель Volkswagen Геннадий Дронов, заявил, что двигался на зеленый сигнал светофора, а Lexus вылетел на перекресток "из ниоткуда".
"Хочу заявить, что, выезжая на перекресток улицы Сумской и переулка Мечникова, я двигался на зеленый сигнал светофора. Я убедился в безопасности переезда улицы Сумской, смотрел по сторонам, и во время этого автомобиля Lexus не было в поле зрения. После чего я начал движение к перекрестку, уже сосредоточившись на пешеходном переходе через переулок Мечникова. Все случилось так быстро, что я даже не сразу понял, что произошло. Автомобиль Lexus выскочил на перекресток внезапно, из ниоткуда! Я не видел его и не мог видеть, поскольку Lexus вылетел на перекресток с бешеной скоростью. Его не было, когда я начинал движение, а с того момента до столкновения прошли считанные секунды", — приводит официальное заявление Дронова его адвокат Сергей Перепелица на своей странице в Facebook.
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" водителю Lexus 20-летней студентке Зайцевой грозит до десяти лет лишения свободы. Сообщалось, что суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.