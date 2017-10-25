Участник смертельного ДТП в Харькове: Lexus вылетел "из ниоткуда"

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Второй участник ДТП в Харькове с пятью погибшими, водитель Volkswagen Геннадий Дронов, заявил, что двигался на зеленый сигнал светофора, а Lexus вылетел на перекресток "из ниоткуда".

Внедорожник Lexus 18 октября въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения с Volkswagen, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Начальник главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех заявил, что правоохранители назначили ряд экспертиз по делу о ДТП c пятью погибшими, в результате которых может быть изменен процессуальный статус второго участника аварии, который управлял Volkswagen. По информации полиции, пока он проходит по делу как свидетель.

"Хочу заявить, что, выезжая на перекресток улицы Сумской и переулка Мечникова, я двигался на зеленый сигнал светофора. Я убедился в безопасности переезда улицы Сумской, смотрел по сторонам, и во время этого автомобиля Lexus не было в поле зрения. После чего я начал движение к перекрестку, уже сосредоточившись на пешеходном переходе через переулок Мечникова. Все случилось так быстро, что я даже не сразу понял, что произошло. Автомобиль Lexus выскочил на перекресток внезапно, из ниоткуда! Я не видел его и не мог видеть, поскольку Lexus вылетел на перекресток с бешеной скоростью. Его не было, когда я начинал движение, а с того момента до столкновения прошли считанные секунды", — приводит официальное заявление Дронова его адвокат Сергей Перепелица на своей странице в Facebook.

Дронов выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в результате ДТП.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" водителю Lexus 20-летней студентке Зайцевой грозит до десяти лет лишения свободы. Сообщалось, что суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.