РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Вопрос участия России в Генассамблее Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Киеве в конце года окончательно не решен, сообщил журналистам руководитель российской делегации в ПАЧЭС, депутат Госдумы Михаил Емельянов.

Ранее депутат рассказал, что Россия не сможет участвовать в Генассамблее ПАЧЭС в Киеве, поскольку Украина, как страна организатор, не направила соответствующее приглашение. По словам Емельянова, это первый подобный случай за всю 25-летнюю историю организации.

"Мы ждем приглашения от украинской стороны, случился беспрецедентный казус. Украинская сторона как председатель ПАЧЭС не прислала приглашение одному из участников, а именно российской делегации. Такого в истории ПАЧЭС не было. Пока мы не можем туда ехать, так как нет приглашения… Украинская сторона также не дает никаких гарантий безопасности, это тоже надо иметь в виду", — пояснил Емельянов, добавив, что существует вероятность приглашения российской делегации "в последний момент". По его словам, если приглашение от украинской стороны все же не будет, этот вопрос будет обязательно поднят на заседаниях ПАЧЭС.

Ранее депутат предположил, что отсутствие приглашения РФ связано с принятием на Украине закона об ограничении обучения на языке нацменьшинств, так как этот закон возмущает не только Россию, но и другие страны ПАЧЭС (Молдавию, Румынию, Болгарию, Грецию), и участие России в работе Генассамблеи ПАЧЭС могло бы снова привлечь внимание к этому вопросу.

В среду в Ростове-на-Дону начал работу комитет ПАЧЭС по правовым и политическим вопросам, а также по культуре, образованию и социальным вопросам. В ПАЧЭС входят представители парламентов Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Молдавии, Румынии, России, Сербии, Турции и Украины.