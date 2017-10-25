Суд в Киеве продолжил заседание по делу против Януковича о госизмене

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева на заседании в среду продолжил рассмотрение уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

"Судебное заседание объявляется продолженным в том же составе судей", — сказал председательствующий по делу судья Владислав Девятко в ходе заседания.

Суд продолжил изучать доказательства, собранные стороной обвинения.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.