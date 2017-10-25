Адвокат Януковича заявил, что ознакомился с 37 томами дела о госизмене

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Госадвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько заявил, что ознакомился с 37 томами уголовного дела о государственной измене из 51.

Ранее защита Януковича заявила о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам экс-президента, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". После этого Януковичу назначили бесплатного государственного адвоката Виталия Мешечка, который вскоре отказался от участия в процессе, сославшись на его сложность. Позднее Януковичу был назначен новый госадвокат, им стал Герасько.

"На данный момент мной прочитаны 37 томов (из 51 – ред.). До тех пор пока адвокат не ознакомится с материалами, исследовать их в суде невозможно. Это неправильно. Я не имею ни морального, ни законного права", — сказал Герасько в среду в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, суд продолжает изучать доказательства вины бывшего президента, однако этого делать нельзя, поскольку защита не в полной мере ознакомилась с материалами дела. "По моему мнению, такие действия недопустимы", — добавил он.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.