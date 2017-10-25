Адвокат Януковича заявил, что ознакомился с 37 томами дела о госизмене

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Госадвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько заявил, что ознакомился с 37 томами уголовного дела о государственной измене из 51.
"На данный момент мной прочитаны 37 томов (из 51 – ред.). До тех пор пока адвокат не ознакомится с материалами, исследовать их в суде невозможно. Это неправильно. Я не имею ни морального, ни законного права", — сказал Герасько в среду в эфире телеканала "112 Украина".
Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.