Служащие на границе с Китаем индийские силовики будут учить китайский язык

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт – РИА Новости. Служащие Индо-тибетской пограничной полиции (ITBP) будут учить китайский язык для улучшения коммуникации в случае инцидентов на границе двух стран, заявил министр внутренних дел Индии Раджнат Сингх.

Об этом министр заявил на мероприятии, посвященном 55-й годовщине создания ITBP, прошедшем накануне.

"Ведется необходимая работа, чтобы гарантировать, что каждый служащий ITBP и офицер владел базовым уровнем китайского языка с тем, чтобы они не испытывали проблем во время контактов с Народной освободительной армией Китая", — приводит слова министра канал NDTV.

Кроме того, министр отметил, что правительство намеренно улучшить условия службы полицейских, которым приходится работать в сложных условиях горного климата с недостатком кислорода и морозом до 40 градусов ниже ноля. В связи с этим начата модернизация 35 пограничных постов с тем, чтобы температура внутри составляла 20 градусов тепла.

Также Сингх сообщил, что "министерство внутренних дел получило предложение о строительстве новых 50 пограничных постов, и оно будет рассмотрено". В настоящее время на границе двух стран имеется 176 таких постов.

Протяженные участки границы Индии и КНР до сих пор не урегулированы двумя странами. Территориальные споры имеются в горной территории на севере Кашмира, речь идет о почти 60 тысячах квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также об отдельных участках в других районах.

В 1962 году между Индией и Китаем в Гималаях произошел пограничный конфликт, в котором военную победу одержала китайская армия. Стычки и нарушения фактической линии контроля происходят регулярно между двумя странами. Последним серьезным случаем стал противостояние военных на плато Доклам — горном участке на схождении границ Китая, Индии и Бутана. Индийские и китайские военные держали позиции напротив друг друга больше двух месяцев после того, как первые пересекли границу, чтобы остановить строительство дороги китайскими рабочими.