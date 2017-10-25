СМИ сообщили, что пострадавших в харьковском ДТП охраняет полиция

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Полицейские выставили охрану в больницах, где находятся пострадавшие в результате ДТП в Харькове, когда Lexus наехал на людей на пешеходном переходе, сообщила Телевизионная служба новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".
"Между тем из-за большого резонанса дела в больницах, где находятся пострадавшие в ДТП, полиция выставила охрану. Появилась она и возле палаты водителя Volkswagen Геннадия Дронова, он в этом деле пока в статусе свидетеля", — говорится в сюжете ТСН.
Также ТСН сообщила, что водителя внедорожника Елену Зайцеву поместили в камеру с телевизором и всеми удобствами. "В пенитенциарной службе рассказали — в камере вместе с подозреваемой — еще девять женщин. Все ранее не судимы", — говорится в сообщении.
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" водителю Lexus 20-летней студентке Зайцевой грозит до десяти лет лишения свободы. Сообщалось, что суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.