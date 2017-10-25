Деньги на доставку в Россию тела погибшего в США мальчика собрали за день

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Деньги на доставку в Россию тела мальчика, который погиб при несчастном случае в США, собрали за один день, свидетельствуют данные сайта по сбору пожертвований.

Андрей Логинов, которому было всего 13 месяцев, утонул в бассейне в доме во Флориде, куда его семья приехала, чтобы навестить родственников. Похоронная контора затребовала 6 тысяч долларов за доставку тела в Россию, подчеркнув, что это минимально возможная цена, не предусматривающая прибыли для компании. Знакомые семьи разместили петицию с просьбой о помощи на одном из сайтов по сбору пожертвований.

Как показывает статистика кампании, искомые средства были собраны во вторник за один день. Более 180 человек пожертвовали в общей сложности 6960 долларов при необходимых 6000. Крупнейшее пожертвование составило 300 долларов.

Родственники погибшего ребенка обещали информировать жертвователей о своих дальнейших шагах.