В США начали новое расследование в отношении Манафорта, сообщила WSJ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Прокуратура Манхэттена проводит расследование в отношении экс-главы предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Пола Манафорта о возможном отмывании денег, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Расследование проводится совместно с расследованием спецпрокурора США Роберта Мюллера в отношении Манафорта, сообщают источники газеты.

По данным СМИ, в отношении Манафорта уже проводятся государственное и федеральное расследования.

Ранее сообщалось, что Мюллер в рамках расследования "российского вмешательства в выборы в США" проверяет возможные финансовые нарушения со стороны Манафорта. Тот в свою очередь отрицает обвинения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".