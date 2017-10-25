Список "рискованных" стран для приема беженцев в США не менялся с 2015 года

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Список стран, чьи граждане должны проходить дополнительную проверку при подаче на статус беженца в США, не изменился с 2015 года, то есть со времен администрации предыдущего президента Барака Обамы, говорится в меморандуме администрации США.

Ранее во вторник президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, по которому США возобновляют прием беженцев после 120-дневного моратория. При этом для беженцев из 11 стран введены дополнительные ограничения, и их будут впускать в страну лишь в отдельных случаях на протяжении последующих 90 дней.

Меморандум направлен конгрессу администрацией США для объяснения нынешних мер. Документ подписали госсекретарь Рекс Тиллерсон, и.о. министра внутренней безопасности Элейн Дьюк и директор национальной разведки Дэн Коутс.

"Ранее было установлено, что 11 стран представляют более высокий риск для Соединенных Штатов. Эти страны были включены в справочный список по безопасности после терактов 11 сентября (2001 года)", — говорится в меморандуме. "Нынешний список стран был составлен в 2015 году", — уточняется в документе. Как и в указе Трампа, в меморандуме нет перечня стран. Однако известно, что при Обаме в списке числились Египет, Ирак, Иран, Йемен, КНДР, Ливия, Мали, Сирия, Сомали, Судан и Южный Судан.

Трампа неоднократно критиковали оппозиционные демократы и правозащитники за "запрет мусульманам на въезд в США". Администрация Трампа это опровергала и заявляла, что речь идет не о вероисповедании иммигрантов и беженцев, а о соблюдении процедур отбора при выдаче разрешений на въезд или поселение в США. Администрация Обамы такой критике почти не подвергалась.