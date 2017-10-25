Список "рискованных" стран для приема беженцев в США не менялся с 2015 года

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Список стран, чьи граждане должны проходить дополнительную проверку при подаче на статус беженца в США, не изменился с 2015 года, то есть со времен администрации предыдущего президента Барака Обамы, говорится в меморандуме администрации США.
Меморандум направлен конгрессу администрацией США для объяснения нынешних мер. Документ подписали госсекретарь Рекс Тиллерсон, и.о. министра внутренней безопасности Элейн Дьюк и директор национальной разведки Дэн Коутс.
Трампа неоднократно критиковали оппозиционные демократы и правозащитники за "запрет мусульманам на въезд в США". Администрация Трампа это опровергала и заявляла, что речь идет не о вероисповедании иммигрантов и беженцев, а о соблюдении процедур отбора при выдаче разрешений на въезд или поселение в США. Администрация Обамы такой критике почти не подвергалась.