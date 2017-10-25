В США требуют от конгресса публично отчитаться о расследовании по России

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Группа бывших политиков и глав общественных организаций США опубликовала обращение к конгрессменам с призывом отчитываться о ходе расследования "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года.

Целью подписавших послание было "обеспечить эффективность и достоверность" нескольких расследований, которые ведутся в конгрессе в отношении якобы имевшего места "вмешательства" России в выборы в США.

Для этого конгрессменам предлагается обеспечить выполнение ряда требований: информировать граждан страны о масштабах и статусе расследований, привлечь к ним как демократов, так и республиканцев, проводить все слушания публично либо привести веские причины, по которым их нужно провести в закрытом формате.

Кроме того, конгрессменов призвали обязать каждый участвующий комитет по окончании расследования опубликовать полный отчет, в котором будет содержаться вся информация, кроме засекреченной, а также отчитаться обо всех истраченных средствах, количестве нанятых сотрудников и числе проведенных слушаний.

Сенатский комитет по разведке и соответствующий комитет в палате представителей, а также спецпрокурор минюста Роберт Мюллер расследуют "российское вмешательство в выборы" и предполагаемые связи президента Дональда Трампа и его окружения с Россией, которые категорически опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Официальная информация о каких-либо выводах расследования отсутствует.