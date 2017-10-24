Ущерб от погрома в киевском суде составил почти 19 тысяч долларов

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Убытки Святошинского районного суда Киева в результате погрома, устроенного сторонниками лидера "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Николая Коханивского, составили почти 19 тысяч долларов, сообщается на сайте Государственной судебной администрации Украины.

В ночь на вторник произошел погром в зале Святошинского суда, где избирают меру пресечения Коханивскому из-за стрельбы в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром правоохранители зашли в зал суда, где забаррикадировались сторонники лидера ОУН*, завязалась драка. Полиция вытеснила радикалов из зала, около 30 человек были задержаны. Заседание суда по Коханивскому перенесли в другой зал, заседание продолжается. Боевое крыло ОУН*, "Украинская повстанческая армия"*, запрещено в РФ.

"По информации Государственной судебной администрации Украины, предварительные убытки, которые понес Святошинский районный суд города Киева в результате событий 23-24 октября, составляют более 500 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Председатель Государственной судебной администрации Украины Зиновий Холоднюк считает, что происходящее в зале заседаний было погромом.

"Прикрываясь лозунгами справедливости и законности люди, которые присутствовали в судебном заседаний как свободные слушатели, совершили погром, уничтожили дорогостоящее имущество и оборудование, практически парализовали работу суда и ни на минуту не подумали о тех граждан, чьи дела должны слушаться в ближайшее время", — приводятся в сообщении его слова.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.