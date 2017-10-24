ЛУГАНСК, 24 окт — РИА Новости. МВД самопровозглашенной ЛНР предоставило журналистам видеозапись, на которой задержанный диверсант рассказал, как подготовленная Службой безопасности Украины диверсионно-разведывательная группа совершила на территории республики четыре теракта.

Ранее в министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет рассказал о задержании диверсионно-разведывательной группы, причастной к убийству двух депутатов Народного Совета ЛНР.

"Занимался кражами на территории республики с группой лиц, которая обучалась в Харькове и ездила на полигон, где обучали их производить подрывы и взрывы. Я с ними занимался кражами и угоном автомобилей… Они своей группой занимались подрывами. Их было четверо. Занимались подрывами и терактами", — говорит задержанный на видео, предоставленном журналистам министерством внутренних дел ЛНР.

По его словам, группа совершила, в том числе, подрыв нефтебазы и телевышки в Ровеньках, а также железнодорожного полотна. Всего, по словам задержанного, группой было совершено четыре диверсии.

"Они на Украине обучались СБУ (Службой безопасности Украины — ред.) и другими, мне точно не известно", — сказал он. По его словам, диверсанты были вооружены автоматами и пистолетом с глушителем; совершили убийство, а также разбойные нападения.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.