Минск намерен увеличить срок безвизового пребывания в стране, заявили в МИД

МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Срок безвизового пребывания в Белоруссии может быть увеличен до 10 или даже до 30 дней в перспективе, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
"Мы намерены увеличить срок пребывания в Белоруссии без виз до 10 или даже 30 дней. Но идти к этому мы будем постепенно, шаг за шагом", — сказал Макей в интервью Financial Times. Текст интервью опубликован во вторник на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что к концу года планируется проанализировать ситуацию в этой сфере и внести конкретные предложения по расширению безвизового режима главе государства.