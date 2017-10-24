Минск намерен увеличить срок безвизового пребывания в стране, заявили в МИД

МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Срок безвизового пребывания в Белоруссии может быть увеличен до 10 или даже до 30 дней в перспективе, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

В феврале в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, включая США и государства Евросоюза, при въезде через Национальный аэропорт Минск. Решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на российскую территорию. Ранее в Белоруссии не исключали, что срок безвизового пребывания может быть увеличен.

"Мы намерены увеличить срок пребывания в Белоруссии без виз до 10 или даже 30 дней. Но идти к этому мы будем постепенно, шаг за шагом", — сказал Макей в интервью Financial Times. Текст интервью опубликован во вторник на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что к концу года планируется проанализировать ситуацию в этой сфере и внести конкретные предложения по расширению безвизового режима главе государства.