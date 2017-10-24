МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Прокуратура французского Гренобля возбудила дело о нарушениях тайны следствия и многочисленных утечках в прессу, касающихся поиска девочки Маэли, пропавшей два месяца назад.

Девятилетняя девочка по имени Маэли вместе c родителями гостила на свадьбе в коммуне Пон-де-Бовуазен (департамент Изер). В последний раз ее видели рано утром в 27 августа в банкетном зале, где проходило празднество. В похищении девочки подозревается 34-летний местный житель Нордаль Леландэ.

Прокурор Гренобля Жан-Ив Кокийя сообщил агентству Франс Пресс, что "устал видеть каждый день в СМИ детали расследования, которые не были известны даже прокуратуре, и которые мешают нормальному ходу следствия".

Во Франции пристально следят за поисками Маэли: в частности, на прошлой неделе в СМИ появилась резонансная информация о "белом призраке". Сообщалось, что одна из камер видеонаблюдения в регионе зафиксировала автомобиль, на пассажирском сидении которого был видно белое пятно. Предположительно, это может означать, что в машине находилась пропавшая девочка, которая в ночь своего исчезновения была одета в белое платье.

Сам Леландэ признал, что девочка недолгое время сидела в его автомобиле, но категорически отрицает свою причастность к ее исчезновению. Он пребывает под арестом с 3 сентября.

За два месяца поисков Маэли силы жандармерии, полиции, спасателей и аквалангистов проверили "каждый куст" и водоем и в регионе, но никаких следов девочки обнаружить пока не удалось.