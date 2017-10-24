Минобороны Израиля разместит радио в бывшем русском подворье в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт – РИА Новости. Министерство обороны Израиля объявило о планах перевода принадлежащей ему радиостанции "Галей ЦАХАЛ" в здание, построенное Россией в XIX веке для размещения православных паломниц в Иерусалиме.

Мариинское подворье, которое за годы своего существования использовалось также как турецкая казарма и британская тюрьма, в середине прошлого столетия перешло в собственность Израиля, который расплатился с Советским Союзом за него и два десятка других объектов недвижимости апельсинами и текстилем. В последнее время в одноэтажном каменном здании площадью свыше трех тысяч квадратных метров находится музей узников еврейского подполья, курируемый министерством обороны страны.

"Министр обороны Авигдор Либерман… посетил сегодня музей узников подполья в Иерусалиме, куда должны быть переведены студии радиостанции "Галей ЦАХАЛ". В ходе визита министру были продемонстрированы рабочие планы по постройке студий, а также планы по ремонту самого музея", — говорится в сообщении военного ведомства.

В пресс-службе Либермана РИА Новости подтвердили, что одна из самых популярных израильских радиостанций "частично займет здание Мариинского подворья". Сейчас "Галей ЦАХАЛ" располагается в южном предместье Тель-Авива Яффо.

"Когда работы будут закончены, "Галей ЦАХАЛ" станет вещать из Иерусалима, из студий, оборудованных по последнему слову техники, которые будут специально возведены для переноса радиостанции. И это произойдет без ущерба для музея, который, напротив, будет отремонтирован и модернизирован. Мы проследим за этим", — пообещал министр.