Медведчук: усложнять жизнь украинцам - единственное, с чем справляется Киев

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Запрет Киева на прямое авиасообщение с Россией лишь создал неудобства украинским гражданам и привел к убыткам авиакомпаний, но спрос на полеты по-прежнему остается, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

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Украина "закрыла небо" для российских пассажирских и грузовых перевозок с 25 октября 2015 года. В санкционный список попали крупнейший российский перевозчик "Аэрофлот", тогда еще находившаяся в предбанкротном состоянии "Трансаэро", авиакомпания "Якутия", авиакомпании группы S7. Все перечисленные перевозчики летали чартерами или регулярными рейсами в ставший российским Крым. С того же дня и Россия ввела зеркальные меры в отношении украинских авиакомпаний. Запрет, как отмечала ранее Росавиация, будет действовать до тех пор, пока решение украинских властей в отношении российских авиакомпаний не будет отменено.