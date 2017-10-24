На Украине надеются, что Венгрия не воспрепятствует интеграции Киева в НАТО

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко надеется, что Венгрия не станет препятствовать интеграции страны в альянс.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в украинском Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании, принятого властями в Киеве. По его словам, закон нарушает принципы соглашения об ассоциации, поскольку лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в стране. Киев и Будапешт проводят консультации по поводу принятого Украиной закона об образовании.

"Есть один конкретный союзник, поведение которого меня беспокоит. В частности, речь идет об открытом заявлении министра иностранных дел Венгрии Сиярто о намерении блокировать Украину в Европейском союзе. Я не слышал от венгерского министра позицию относительно НАТО. Встречаюсь на этой неделе с послом Венгрии. Надеюсь, что наши венгерские коллеги понимают, что выносить двусторонние вопросы на уровень такой важной организации по безопасности как НАТО — это не совсем корректно. Будем надеяться, что этого не произойдет", — заявил Пристайко в интервью агентству "Укринформ", опубликованном во вторник.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране плана действий по членству в альянсе. При этом, по его словам, Украина не собирается пока что подавать заявку на вступление в альянс и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, в июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.