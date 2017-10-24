На Украине надеются, что Венгрия не воспрепятствует интеграции Киева в НАТО

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко надеется, что Венгрия не станет препятствовать интеграции страны в альянс.
"Есть один конкретный союзник, поведение которого меня беспокоит. В частности, речь идет об открытом заявлении министра иностранных дел Венгрии Сиярто о намерении блокировать Украину в Европейском союзе. Я не слышал от венгерского министра позицию относительно НАТО. Встречаюсь на этой неделе с послом Венгрии. Надеюсь, что наши венгерские коллеги понимают, что выносить двусторонние вопросы на уровень такой важной организации по безопасности как НАТО — это не совсем корректно. Будем надеяться, что этого не произойдет", — заявил Пристайко в интервью агентству "Укринформ", опубликованном во вторник.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране плана действий по членству в альянсе. При этом, по его словам, Украина не собирается пока что подавать заявку на вступление в альянс и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, в июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.