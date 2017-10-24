Киевский метрополитен и одесский аэропорт заявили о хакерских атаках

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Киевский метрополитен и Одесский аэропорт заявляют, что подвергаются хакерским атакам.

"Внимание! Кибератака! Метро работает в обычном режиме, кроме банковских сервисов (оплата бесконтактными банковскими картами на желтом турникете или MasterPass)", — говорится в сообщении метрополитена в Facebook.

Жетоны, проездные и карточки метро работают. Метрополитен извиняется за неудобство и просит пассажиров использовать альтернативные способы оплаты.

Аэропорт Одессы также сообщает об атаке.

"Сообщаем, что информационная система международного аэропорта "Одесса" подверглась хакерской атаке. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме", — говорится в сообщении в Facebook.

Ранее СБУ предупреждала о возможной масштабной кибератаке на госструктуры и частные компании с целью дестабилизации ситуации в стране, но сроки ее не уточняла.