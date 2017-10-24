В отношении русского языка в Латвии нарушены 12 конвенций, заявил эксперт

РИГА, 24 окт – РИА Новости. Национальная политика Латвии нарушает 12 основополагающих международных конвенций в области защиты прав человека и ряд деклараций международных организаций, пишет правовед Ольга Сухаревская в статье, опубликованной Sputnik Латвия.
Как отмечает Сухаревская, Латвия является единственной в Европе страной, где гражданство и права человека обусловлены его национальным происхождением.
По словам эксперта, этнократия, то есть власть элиты одной определенной национальности, полностью противоречит нормам международного права, которые обязалась выполнять официальная Рига, в том числе Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международному пакту о гражданских и политических правах.
По ее словам, выдавливание русского языка из системы образования противоречит статьям 29 и 30 Конвенции о правах ребенка. Об этом говорится в решении Комитета ООН по правам ребенка, который призвал латвийские власти обеспечить детям национальных меньшинств среднее образование на своем родном языке. Требуют внести изменения в закон об образовании и языковую политику также в Совете Европы.
Европейскую же Хартию о региональных языках и языках национальных меньшинств, которая и призвана регулировать языковые взаимоотношения в стране, Рига ратифицировать вообще отказалась, отмечает Сухаревская.
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