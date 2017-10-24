В отношении русского языка в Латвии нарушены 12 конвенций, заявил эксперт

РИГА, 24 окт – РИА Новости. Национальная политика Латвии нарушает 12 основополагающих международных конвенций в области защиты прав человека и ряд деклараций международных организаций, пишет правовед Ольга Сухаревская в статье, опубликованной Sputnik Латвия.

В начале октября министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что к 2020 году все школы национальных меньшинств должны быть полностью переведены на латышский язык обучения. В Латвии только один государственный язык – латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% страны. Инициатива министра вызвала резкую критику со стороны русскоязычных жителей республики.

Как отмечает Сухаревская, Латвия является единственной в Европе страной, где гражданство и права человека обусловлены его национальным происхождением.

По словам эксперта, этнократия, то есть власть элиты одной определенной национальности, полностью противоречит нормам международного права, которые обязалась выполнять официальная Рига, в том числе Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международному пакту о гражданских и политических правах.

"Международный пакт о гражданских и политических правах гласит, что "в тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве… пользоваться родным языком", — отмечает правовед.

По ее словам, выдавливание русского языка из системы образования противоречит статьям 29 и 30 Конвенции о правах ребенка. Об этом говорится в решении Комитета ООН по правам ребенка, который призвал латвийские власти обеспечить детям национальных меньшинств среднее образование на своем родном языке. Требуют внести изменения в закон об образовании и языковую политику также в Совете Европы.

Европейскую же Хартию о региональных языках и языках национальных меньшинств, которая и призвана регулировать языковые взаимоотношения в стране, Рига ратифицировать вообще отказалась, отмечает Сухаревская.

Дискриминация в сфере образования является лишь частью общей политики государства по вытеснению и насильственной ассимиляции проживающих в стране представителей национальных меньшинств, но именно сфера образования является в этом процессе наиболее важной, поскольку касается молодого поколения, заключает эксперт.

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