В СБУ заявили, что не собираются применять силу к митингующим у Рады

Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото

Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Правоохранители не собираются применять силу к участникам акции протеста у Верховной рады в Киеве, сообщила во вторник Служба безопасности Украины (СБУ).

При этом в ведомстве вновь опровергли информацию о якобы покушении на президента. По данным пресс-центра, после этого сообщения в интернете появились предположения о " якобы запланированном властью "разгоне" палаточного городка около парламента".

"Несмотря на все желание организаторов "массовых" протестов в центре столицы, правоохранители не собираются применять силу к их участникам. С такими лидерами они сами скоро разойдутся", — говорится в сообщении СБ Украины в Facebook.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В минувший четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.