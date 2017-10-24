Киев игнорирует минские договоренности, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Киев игнорирует все достигнутые в Минске договоренности в части обеспечения безопасности на линии соприкосновения сторон, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

"Вооруженные силы Украины игнорируют все достигнутые договоренности, касающиеся обеспечения безопасности на линии соприкосновения, в частности требования пункта 2 комплекса мер (отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния — ред.) и дополнения к Комплексу мер в части отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения на определенные расстояния и в определенные места хранения", — сказал источник.