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В МИД Белоруссии назвали "шумиху" вокруг учений "Запад-2017" искусственной

Сюжет:
Учения "Запад-2017" (183)
16:3824.10.2017
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© РИА Новости / Михаил Метцель/POOLПерейти в фотобанкСовместные стратегические учения Запад-2017 вооружённых сил Союзного государства России и БелоруссииСовместные стратегические учения Запад-2017 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии
© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что "шумиха" вокруг прошедших в сентябре белорусско-российских военных учений "Запад-2017" была искусственной.

"С моей личной точки зрения, вся эта шумиха вокруг учений была абсолютно искусственной. С самого начала мы говорили нашим партнерам, что учения будут настолько транспарентными, насколько это возможно. Так оно и было в действительности", — сказал Макей в интервью Financial Times. Текст интервью опубликован во вторник на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Минск не хочет быть "источником проблем для кого бы то ни было".

"Мы хотим вносить свой вклад в мир и стабильность в Европе, поскольку Белоруссия слишком много страдала в прошлом, в ходе мировых войн", — сказал министр. Он напомнил, что Минск пригласил на учения 85 военных наблюдателей из соседних стран, различных международных организаций, включая ОБСЕ и НАТО. Кроме того, учения освещали более 270 иностранных журналистов.

"Армия должна быть хорошо обученной и готовой реагировать на возникающие негативные тренды. Мы проводим подобные учения раз в два года вместе с нашими российскими партнерами, поскольку существует региональная группировка войск Белоруссии и России", — продолжил Макей.

Однако, отметил он, "в связи с тем, что отдельные политики, страны крайне негативно относятся к России из-за каких-то проблемных вопросов, существующих в их отношениях, мы получили информационную кампанию против военных учений "Запад-2017".

Глава МИД еще раз подчеркнул, что Белоруссия никогда не будет зачинщиком войны. "Мы не несем угрозу ни нашим соседям, ни другим странам. Белоруссия никогда не станет зачинщиком войны. Мы не хотим никого запугивать, мы хотим вносить свой вклад в поддержание мира и стабильности в Европе", — сказал он.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали около 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.

Москва и Минск в ответ на озабоченность западных стран напомнили о плановости маневров и о том, что пригласили на учения зарубежных наблюдателей. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы.

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