Дутерте призвал нести меньше ненависти и разрушений, воюя с террористами

КЛАРК (остров Лусон, Филиппины), 24 окт — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте во вторник призвал не уничтожать целые города в борьбе с международными террористами, как это было с иракским Мосулом и сирийском Раккой.

"Если вы освобождаете город, несите с собой меньше ненависти и разрушений. Не забывайте, что вам противостоит не религия, как таковая, а просто люди, конкретные люди. И если вы освобождаете город, освобождайте его, а не ровняйте его с землей с помощью бомб и ракет, других огневых средств, как Мосул и Ракку", — сказал Дутерте на встрече с участниками совещания министров обороны стран АСЕАН.

По его словам, его войска освободили город Марави на юге Филиппин, "не используя ни одного беспилотника, ни самолеты, ни вертолеты". "Город остался целым и при этом – свободным", — сказал президент.