Чайка о сотрудничестве с США по Браудеру: здесь тупик

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Прокуратуры России и США наработали "очень хорошие контакты", но когда речь заходит о Уильяме Браудере, все заканчивается ничем, сообщил журналистам во вторник генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

В 2014 году Россия объявила Браудера в международный розыск по обвинению в крупных налоговых махинациях. В России он заочно осужден на девять лет колонии.

"Мы все-таки надеемся, что нас там (в США) услышат, и дело (против Браудера) будет возбуждено. Потому что у нас с нашими американскими коллегами очень хорошие контакты. Раз в квартал мы проводим видеоконференцию, обсуждаем дела, конкретные проблемы. Как касается этого дела — здесь тупик. Но мы надеемся, все-таки справедливость восторжествует", —сказал Чайка.

Ранее он сообщил, что направил в Штаты более 1000 листов документов о преступлениях Браудера в РФ с призывом возбудить в отношении инвестора уголовное дело.

Браудер — международный финансист и инвестор, основатель фонда Hermitage Capital, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

Летом 2013 года российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии общего режима. Суд установил, что Магнитский в интересах главы Hermitage Capital Management в 1997–2002 годах разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов.

Накануне Браудер заявил, что власти США аннулировали его визу после того, как Россия выпустила очередной ордер по линии Интерпола на его арест.