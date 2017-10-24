В Каталонии заявили о возможном обжаловании решений Мадрида

Люди с испанскими и каталонскими флагами во время Национального дня Испании в Барселоне. Архивное фото

Люди с испанскими и каталонскими флагами во время Национального дня Испании в Барселоне. Архивное фото

МАДРИД, 24 окт – РИА Новости. Каталонские власти могут обратиться в международные суды в связи с мерами испанского правительства, заявил официальный представитель женералитета Жорди Турул.

"В нашем юридическом ответе мы будем использовать все внутренние возможности, но в результате может (быть использована) и международная юстиция. Поэтому мы используем все юридические возможности. Мы не исключаем вариант международной юрисдикции", — заявил Турул на пресс-конференции по итогам заседания каталонского правительства.

Он добавил, что правительство Каталонии собирается оспорить меры испанского правительства в Конституционном и Верховном судах.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

Глава женералитета Карлес Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.