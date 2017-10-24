Додон настаивает на необходимости перехода к президентской форме правления

КИШИНЕВ, 24 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не намерен поддаваться давлению и подписывать документы, с которыми не согласен, а также отметил необходимость перехода к президентской республике.
Додон считает, что приведение к присяге министра обороны выходит за рамки политической легитимности. "Теперь все граждане смогли убедиться в необходимости перехода к президентскому государству, где непосредственно избранный глава страны обладает дополнительными полномочиями, предусмотренными в конституции, как того требует политическая логика", — написал Додон на своей странице в Facebook.
По его мнению, "досрочные парламентские выборы, социалистическое парламентское большинство и президентское государство остаются единственным спасательным решением для Молдавии".
Президент еще раз напомнил, что отправить его в отставку с поста президента может только народ.
Очередной спор между президентом Молдавии и правительством разгорелся на фоне назначения министра обороны. Додон дважды отклонил кандидатуру Стурзы, предложенную премьером Павлом Филипом. Позже Конституционный суд (КС) постановил, что "отказ президента… представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности" и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьером. При этом в каждом случае процедура рассматривается отдельно. Затем правительство обратилось в КС с просьбой конкретизировать, кто именно — премьер или спикер парламента — смогут назначить министра обороны. Суд постановил, что в данном конкретном случае сделать это может председатель парламента или премьер.