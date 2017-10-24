В Европарламенте назвали глупостью арест каталонских активистов

БРЮССЕЛЬ, 24 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Актом политической глупости назвала арест каталонских активистов сопредседатель фракции "Зеленые/Европейский свободный альянс" в Европарламенте Франциска Келлер.

На прошлой неделе судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение поместить под стражу без права выхода под залог в качестве предварительной меры пресечения глав двух организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural Жорди Куишара и Жорди Санчеса, подозреваемых в преступлениях, связанных с призывом к мятежу.

"Это совершенно акт политической глупости", — сказала Келлер во вторник, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, речь идет о представителях "гражданского общества, которые имели свое мнение". "Я считаю, что помещать их в тюрьму с политической точки зрения крайне неразумно", — заявила европарламентарий.

Гражданская гвардия Испании 20-21 сентября проводила обыски в здании совета по экономике Каталонии в Барселоне. Тогда перед зданием проходили массовые акции протеста, в которых приняли участие 40 тысяч человек. Санчес и Куишар призывали людей к "постоянной мобилизации" и просили не расходиться.

Митингующие оставались у здания всю ночь, происходили столкновения с каталонской полицией, которая пыталась обеспечить коридор безопасности сотрудникам Гражданской гвардии. Однако несколько машин Гражданской гвардии были повреждены протестующими, а сами сотрудники правоохранительных органов Испании смогли покинуть здание только утром.

По испанским законам призыв к мятежу карается лишением свободы до 15 лет.